В Госдуме предлагают ввести федеральный стандарт шавермы

Все больше россиян травится стритфудом. Стандарт помог бы снизить число инцидентов.

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков высказал, что в России необходимо ввести федеральный стандарт шавермы. Инициативу он планирует направить в Минздрав России.

В беседе с РИА новостями депутат озвучил, что в последнее время все больше россиян госпитализируют с отравлением именно из-за шавермы. По его словам, он обращался с предложением о введении стандарта в Роспотребнадзор, но пока не получил ответа. Даванков считает, что все точки, где готовят из свежих продуктов «без лишних кулинарных выкрутасов, жирных соусов и вредных добавок», нужно отметить знаком качества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор причислил шаверму и студень к опасным летним блюдам. Летом существует риск получить серьезное отравление из-за неправильного хранения некоторых продуктов.