В петербургских ТЦ открыли магазины местных дизайнеров

Проект реализовывают второй год подряд. Об этом рассказали в Смольном.

В торгово-развлекательном комплексе «Галерея» начался второй сезон проекта «Петербургский дизайн». На третьем этаже комплекса на площади 575 квадратных метров разместилась продукция дизайнеров одежды из Северной столицы. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации города на Неве.

Проект «Петербургский дизайн» реализовывается второй год подряд. В этом году свои площади предоставили три ТРК: «Галерея», «Охта молл» и «Лето». Там могут представить свою одежду более 80 дизайнеров. Проект был признан лучшим для поддержки креативных индустрий в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГК «Главстрой» поддержит грантами талантливых архитекторов и дизайнеров. Проект будет реализован на базе НИУ ВШЭ для поступающих на направление «Дизайн среды. Продвинутый уровень» в городе Москва.