Показ фильма «Барби» отменили в Москве и Оренбурге

Показ фильма «Барби» отменили в Москве и Оренбурге
Фото: скриншот с YouTube-канала Warner Bros. Pictures

Американский фильм «Барби» с актерами Районом Гослингом и Марго Робби отменили в Москве и Оренбурге. Премьерные показы должны были состояться в начале сентября.

В мировом прокате картина режиссера Греты Гервиг собрала уже 1,2 миллиарда долларов и претендует на звание одного из самых кассовых фильмов 2023 года, однако в России премьера комедии никак не может состояться. Во всем мире «Барби» дебютировала 21 июля, однако из-за проблем с прокатом фильм так и не добрался до российских кинотеатров.

Спустя месяц ожидания стало известно, что фильм о девушке в розовом покажут в России. Премьера была назначена на 9 сентября, однако, по информации Telegram-канала «Кровавая барыня», сеанс отменили без объяснения причины. Аналогичная ситуация произошла и в Оренбурге, хотя СМИ не исключают, что первый показ просто перенесли на более поздний срок.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как фильм о популярной кукле захватил общество.

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