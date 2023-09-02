Актрису Ахеджакову проверят по статье о дискредитации ВС РФ после скандала в Германии

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) проверяет советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии после появления на сцене за рубежам с флагом Украины в руках.

После начала спецоперации России по защите республик Донбасса Ахеджакова не раз выступала с критикой решения соотечественников, за что была раскритикована публикой. Речи знаменитости настолько не понравились россиянам, что некоторые просили отменить все спектакли с ее участием, а саму артистку немедленно признать иностранным агентом и лишить всех регалий. Примечательно, что звезду московских театров заступились многие коллеги, которые предпочли улететь за границу.

Сама Ахеджакова после критики в Сети 85-летняя артистка призналась, что ей стыдно за соотечественников, но предпочла «помалкивать». Несмотря на свою позицию молчания звезда фильмов «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Старые клячи» улетела в Германию, где выступила перед зрителями в городе Бремен со спектаклем «Мой внук Вениамин». Однако, по информации ТАСС, артистка привлекла внимание сотрудников МВД, и отнюдь не театральными способностями. По информации источника, актриса вышла на сцену с украинским флагом в руках.

Обращение с просьбой начать проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и в Министерстве мгновенно отреагировали. В ведомстве отметили, что на данный момент против Ахеджаковой началась проверка по статье о дискредитации российской армии.

Сама знаменитость в интервью Газете.ru призналась, что не выходила на сцену с флагом Украины. По словам народной артистки России, знамя ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов, но после завершения выступления найти человека Ахеджаковой не удалось.

«Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — сообщила знаменитость.

Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Опережая выстрел» Алексея Янина. Актер последние восемь лет был прикован к инвалидной коляске и скончался от последствий инсульта.