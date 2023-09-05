В Махачкале школьники устроили драку со стрельбой

В дагестанской школе подростки устроили массовую драку со стрельбой. Двоих участников задержала полиция.

В одной из школ Махачкалы в Дагестане произошел инцидент: школьники устроили массовую драку. Не обошлось и без применения оружия: подростки открыли стрельбу из травматических пистолетов. Двое подростков задержаны. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

На данный момент причина драки устанавливается. Очевидцы говорят, что в разборках принимали участие около 50 детей. Во время драки кто-то достал оружие и выстрелил из него несколько раз. У одного из участников был с собой травматический пистолет. Через время к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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