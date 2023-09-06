Власти Молдавии согласны выплатить «Газпрому» только 8,6 из 709 млн долларов долга

Аудиторы дочерней компании «Газпрома» «Молдовагаз» заявили, что готовы выплатить только 8,6 миллиона долларов из многомиллионного долга.

С чего все началось

В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» заключили контракт на поставки газа сроком до пяти лет с соблюдением ряда условий. По информации ТАСС, одним из пунктов стала оплата Молдавией долга перед «Газпромом» за все годы сотрудничества. Так, Кишинев остался должен компании 433 миллиона и еще 276 миллионов долларов за просрочку платежа. Страна выплатить долг не смогла и тогда российская корпорация приняла решение взыскать средства после проведения независимого аудита.

В Молдавии долга не нашли и платить не будут

После принятия такого решения власти Молдавии регулярно жаловались, что не успевают провести аудит в назначенные договором временные рамки и просили отсрочки. Однако после проверки независимыми экспертами финансовой отчетности «Молдовагаза», президент страны Майя Санду заявила, что долга в 709 миллионов рублей не обнаружилось, а российская сторона якобы хотела обмануть из и оставить без газа в преддверии зимы.

«Нас хотели быстро обмануть и в итоге оставили республику без газа, а зима на носу», — сказала Санду.

Она также отметила, что правительство страны ранее отказалось от предложения «Газпрома» подписать обязательство о возвращении долга из-за слишком большой суммы. Счетная палата Молдавии по итогам аудита также отметила, что долг страны составляет всего 590,8 миллиона долларов. А в среду, 6 сентября, премьер республики Дорин Речан заявил, что правительство Молдавии не будет платить «Газпрому» по «несуществующим долгам».

«Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан», — подчеркнул политик на заседании правительства.

Власти страны готовы выплатить только 8,6 млн долларов

При этом министр энергетики Молдавии Виктор Парликив, ссылаясь на данные аудита, сообщил, что из долга перед Россией в 709 миллионов рублей республика готова выплатить только 8,6 миллионов. Новые цифры он объяснил результатом «более комплексных вычислений», пишет «Интерфакс».

Напомним, в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, который был объявлен, в том числе, из-за дефицита газа и подорожания энергоресурсов. В 2022 году тарифы на газ в стране вышли почти в семь раз, а на электроэнергию – в четыре раза.

Ранее «Газпром нефть» решила узнать потребителей топлива из-за серого экспорта.