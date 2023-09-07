В центре Петербурга при падении лифта пострадали двое мужчин

В центре Петербурга при падении лифта пострадали двое мужчин
Фото: Baltphoto

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пострадали двое рабочих, которые хотели проверить исправность лифта. Подъемник упал в шахту, когда они зашли в него.

Происшествие случилось в здании за бизнес-центром «Космос». По информации 78.ru, двое мужчин зашли в неисправный грузовой лифт, чтобы проверить оборудование. Однако трос не выдержал, и подъемник упал в шахту вместе с людьми.

На место уже приехали спасатели и карета врачи скорой помощи. Пострадавших госпитализировали, но о их состоянии ничего не известно. Детали произошедшего уточнят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошло ДТП с велосипедистками. В результате погибли две несовершеннолетние школьницы и еще десять человек получили травмы. Выяснилось, что тренер девочке не получал разрешение на проведение тренировки.

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