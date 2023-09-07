Неисправные лифты в Петербурге заменят к 2025 году

Неисправные лифты в Петербурге заменят к 2025 году
Фото: Baltphoto

Глава жилищного комитета Олег Зотов рассказал, что к 2025 году в Санкт-Петербурге обновят все старые и неисправные лифты.

Во время выступления на пресс-конференции Зотов сообщил, что на данный момент в жилых домах Северной столицы насчитывается примерно 45 тысяч лифтов, пять из которых были установлены за последние три года, а у 7,1 истекает срок эксплуатации.

При этом, как отметил чиновник. Согласно федеральному законодательству, с 2025 года в России будет запрещено продлевать срок эксплуатации лифтов. В связи с этим власти города на Неве намерены до указанного периода обновить все старые и неисправные лифты.

Он также отметил, что в 2024 году в городе планируется заменить еще примерно 2,5 тысячи лифтов, а остальные подъемники обновят к 2025 году, пишет kp.spb.ru.

Ранее Зотов рассказал, что в 2023 году власти Петербурга выделят еще 5,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону.

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