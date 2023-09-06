Власти Петербурга потратят на подготовку к отопительному сезону 5,5 млрд рублей

Председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов рассказал о планах Смольного потратить в 2023 году рекордные 5,5 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону.

Во время пресс-конференции«Интерфакса» чиновник сообщил, что по сравнению с аналогичными тратами 2022 года, сумма, выделенная из бюджета Петербурга, увеличилась на 10% до 5,5 миллиарда рублей. При этом, по словам Зотова, траты на подготовку к отопительному сезону растут каждые три года.

«Сейчас мы вручную работаем над доведением до полной технической готовности буквально двух десятков многоквартирных домов», — цитирует председателя жилищного комитета города «Деловой Петербург».

Он также отметил, что на проведение уже выполненных работ было потрачено 3,5 миллиарда рублей. Эти средства помогли до 1 сентября подписать акты технической готовности для 99,87% многоквартирных домов Северной столицы.

Напомним, ранее Зотов предложил увеличить взносы на капитальный ремонт в Петербурге с 12 до 38 рублей, чтобы догнать региональную программу.