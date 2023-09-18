Петербург на конкурсе «Учитель года России» представит Евгений Румянцев

Петербург на конкурсе «Учитель года России» представит Евгений Румянцев
Фото: Baltphoto

Учитель истории и обществознания математического лицея №239 Евгений Румянцев будет представлять Санкт-Петербург в конкурсе «Учитель года России».

В образовательном учреждении Румянцев известен прежде всего своим подходом к преподаванию. По словам учеников, на уроках у них бывают игры, а иногда педагог выводит их на улицу и там начинает рассказывать об истории на примере зданий Северной столицы.

«Мы же живем в городе-музее. Школа в центре находится, вышел и ты в музее. Школа – музей на самом деле. Здание старое, история богатая, пожалуйста, рассказывай», — цитирует историка телеканал «Санкт-Петербург».

Именно он был выбран в качестве участника конкурса «Учитель года России» от Петербурга, который состоится 21 сентября в Москве. Стоит отметить, что у лицея уже есть одна награда за данный конкурс и не исключено, что скоро рядом с ней появится и вторая.

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