В Казани стартовал саммит БРИКС, на который прибыли не только главы государств — участников организации, но и представители более 30 стран, ожидающих положительного ответа на свои заявки на вступление. Уже до начала мероприятия на Западе возникли заметные волнения.

Американский журналист Клейтон Моррис охарактеризовал происходящее как начало масштабной борьбы между НАТО и странами БРИКС. Он отметил, что выбор времени проведения саммита совпадает с предстоящими выборами в США, что может быть воспринято как четкий сигнал от Путина и Китая о том, что время американского доминирования подходит к концу.

Это экономическое объединение влиятельных стран, которые устали от колониальной системы, установленной США и их союзниками. Основной смысл этой системы заключался не только в военной силе или количестве ядерных боеголовок, но и в экономическом могуществе, которое позволяло США навязывать свою волю другим. Однако, как утверждает Моррис, именно такая ситуация подходит к завершению, сообщил портал 360.ru.

По его словам, саммит можно сравнить с Бреттон-Вудской конференцией, которая состоялась после Второй мировой войны и утвердила американский доллар как резервную валюту. События на саммите БРИКС могут означать конец этой системы. Моррис предполагает, что государства БРИКС, вероятно, создадут значительный противовес западной экономической и геополитической гегемонии.

Эксперты британского издания The Economist также согласны с тем, что одним из результатов саммита станет серьезный удар по мировой долларовой системе. Они подчеркивают, что санкции против России побудили множество стран переосмыслить свою зависимость от доллара. Китай, например, рассматривает эту зависимость как одну из своих главных уязвимостей. В этом контексте Путин планирует использовать саммит БРИКС, чтобы предложить создание новой финансово-платежной системы, что должно помочь ослабить доминирование США в глобальных финансах и защитить Россию и ее партнеров от санкций.