Украинский политолог Павел Щелин поделился своим мнением о текущей ситуации на Украине. Он заявил, что ультиматум президента России Владимира Путина, выдвинутый на саммите БРИКС, представляет собой оптимальный вариант для разрешения конфликта.

По словам Щелина, Украина уже понесла значительные потери в этом конфликте, и поэтому условия, которые могут быть предложены для достижения мира, будут весьма строгими. Однако киевские власти не могут открыто признать эту реальность, что приводит к продолжению боевых действий. Политолог также отметил, что Киев рассматривает «даже более фантастические варианты» завершения конфликта, чем так называемый «план победы» президента Владимира Зеленского.

Щелин подчеркнул, что на данный момент главной стратегией Украины остается подход, основанный на постоянной эскалации и эмоциональных реакциях. Политолог указал на отсутствие готовности со стороны Киева обсуждать реалистичные варианты мирного урегулирования.