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Российского актера Юру Борисова собираются выдвинуть на «Оскар»

Фото: скрин с видео

Российского актера Юру Борисова рассматривают как кандидата на престижную награду в области кино – «Оскар».

По информации зарубежного издания Variety, 31-летний артист может претендовать на номинацию в категории «Лучший актер второго плана» за свою работу в фильме «Анора». Согласно данным источников, Борисов окажется в числе тех, кто будет бороться за статуэтку в этой категории с такими выдающимися актерами, как Киран Калкин, Гай Пирс, Стэнли Туччи и Дензел Вашингтон.

Прогнозы зарубежных экспертов создают предпосылки для того, чтобы российский актер оказался среди номинантов, однако официальное подтверждение появится только в декабре.

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