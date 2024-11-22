Зима в конце 2024 года принесет петербуржцам мягкую погоду

Метеорологи, работающие с сервисом «Яндекс Погода», представили прогноз зимы в России. Согласно данным синоптиков, предстоящая зима в большинстве регионов страны будет заметно теплее обычных температурных норм. Несмотря на отсутствие значительных температурных рекордов, специалисты предупреждают о возможности кратковременных, но сильных похолоданий, которые могут принести непривычно низкие температуры на определенные периоды.

Зима в европейской части России, на Урале и в Сибири в этом году окажется более мягкой по сравнению с прошлым сезоном. Особое внимание стоит уделить Петербургу, Нижнему Новгороду, Казани, Самаре, Уфе и Екатеринбургу, где температура в целом будет выше нормы. В частности, в Петербурге зимний средний показатель температуры, составивший -3,4°C, может превысить показатели других крупных городов России, таких как Москва, Казань, Самара, Уфа, Нижний Новгород и Воронеж, где зимой традиционно наблюдаются более низкие температуры. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Что касается осадков, то в этом году их количество будет соответствовать климатической норме для большинства регионов. Однако в некоторых городах они могут значительно отличаться. Например, наиболее дождливой зимой окажется в Краснодаре (192 мм осадков), а также в Петербурге (157 мм) и Ростове-на-Дону. В крупных мегаполисах Поволжья, Урала и Центральной России осадков в зимний период выпадет около 150 мм в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Меньше всего осадков предсказывается для городов Сибири и Урала, таких как Челябинск, Омск, Екатеринбург и Красноярск, где их уровень составит около 70-80 мм.