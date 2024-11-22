В Петербурге зафиксировали резкое падение спроса на комнаты в коммуналках

В Петербурге в 2024 году резко снизился интерес к покупке комнат в коммунальных квартирах. По данным аналитиков «Циан.Аналитики», за период с января по октябрь спрос на этот вид недвижимости упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменение тенденции стало заметным на фоне общего изменения предпочтений покупателей и рыночных условий.

На текущий момент в Петербурге насчитывается 1440 активных объявлений о продаже комнат в коммунальных квартирах — это на 3% меньше, чем год назад. Средняя стоимость комнаты в двухкомнатной квартире составляет 2,99 млн рублей, а в трехкомнатной — 2,85 млн рублей. В свою очередь, данные портала «Мир квартир» показывают, что цены на комнаты в коммунальных квартирах с начала 2024 года выросли на 6,4% и достигли средней отметки в 2,8 млн рублей.

В центре города, особенно в старых домах с высокими потолками, стоимость комнат значительно выше. Например, в таких квартирах цена может достичь 4,9 млн рублей. Для сравнения, средняя цена студии на первичном рынке жилья в Петербурге составляет 6,2 млн рублей, что наглядно демонстрирует разницу в стоимости между отдельными комнатами и более современными и приватными вариантами жилья.