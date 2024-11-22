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Будущие технологи встретились с представителями сети пекарен «Хлебник»

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Представители компании Хлебник провели профориентационную лекцию в колледже бизнеса и технологий СПбГЭУ 22 ноября.
Лекция проводилась в рамках подготовительных мероприятий к финалу Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Перед студентами 1-4 курса направления «Технология производства хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий» выступил руководитель технологического департамента компании Хлебник Дмитрий Рачеев — выпускник этого же колледжа бизнеса и технологий.

 

Будущие технологи встретились с представителями сети пекарен «Хлебник»
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

 

Он рассказал о своем обучении в колледже, как начинал свой карьерный путь, в каких компаниях работал и как вырос с домашнего кондитера до руководителя технологического департамента сети пекарен Хлебник. Студенты были вовлечены в рассказ, задавали много вопросов. Им было интересно послушать о взаимодействии с руководством, о значимости высшего и среднего профессионального образования при трудоустройстве, о том, как выглядит один день из жизни технолога, про среднюю зарплату.

 

Будущие технологи встретились с представителями сети пекарен «Хлебник»
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

 

Также маркетолог Учебного центра Хлебника Нина Байкова рассказала о компании, об экскурсиях для всех желающих на производство во Всеволожск, об Учебном центре, в котором кстати Дмитрий преподает мастер-класс «Печка, работа с оборудованием». Заместитель директора по практическому обучению колледжа бизнеса и технологий Наталья Токарева провела для гостей из Хлебника экскурсию по колледжу, показала лабораторные классы, в которых обучают студентов направлений: «технология производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков», «технология производства хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий».

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