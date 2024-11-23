Рептилии и амфибии Ленинградского зоопарка стали звездами обложки глянцевого журнала

Ленинградский зоопарк удивил поклонников природы уникальным проектом, в котором хладнокровные жители учреждения — ящерицы, змеи и лягушки — сыграли роль моделей на обложке популярного глянцевого издания. Эти неожиданные «звезды» доказали, что в мире моды есть место не только для млекопитающих, но и для удивительных рептилий и амфибий.

В рамках проекта сотрудники зоопарка решили представить своих подопечных в необычной для них роли, вдохновившись красотой и грацией этих животных. На обложку попали такие экзотические обитатели, как бородатый хамелеолис, шипохвост, полоз Буланже, тигровый тёмный питон и красящий древолаз. Каждый из этих видов обладает поистине завораживающей внешностью, достойной места на страницах модного издания.

«Наши рептилии и амфибии настолько очаровательны, что могли бы легко стать звездами обложек. Мы немного пофантазировали, как это могло бы выглядеть, и, как видите, они ничуть не хуже профессиональных моделей!» — заявили представители зоопарка, делая акцент на том, что красота этих животных заслуживает широкого признания.

Фотографы и дизайнеры, работавшие над проектом, подчеркнули изысканную и необычную привлекательность каждого из животных, уделив внимание мельчайшим деталям их окраса, текстуры кожи и движений.