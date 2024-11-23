  • 18+

  • Сегодня

    23.11.24, Сб

    Погода

    -1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.58 €107.43 ¥13.94

Рептилии и амфибии Ленинградского зоопарка стали звездами обложки глянцевого журнала

Фото: Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк удивил поклонников природы уникальным проектом, в котором хладнокровные жители учреждения — ящерицы, змеи и лягушки — сыграли роль моделей на обложке популярного глянцевого издания. Эти неожиданные «звезды» доказали, что в мире моды есть место не только для млекопитающих, но и для удивительных рептилий и амфибий.

В рамках проекта сотрудники зоопарка решили представить своих подопечных в необычной для них роли, вдохновившись красотой и грацией этих животных. На обложку попали такие экзотические обитатели, как бородатый хамелеолис, шипохвост, полоз Буланже, тигровый тёмный питон и красящий древолаз. Каждый из этих видов обладает поистине завораживающей внешностью, достойной места на страницах модного издания.

«Наши рептилии и амфибии настолько очаровательны, что могли бы легко стать звездами обложек. Мы немного пофантазировали, как это могло бы выглядеть, и, как видите, они ничуть не хуже профессиональных моделей!» — заявили представители зоопарка, делая акцент на том, что красота этих животных заслуживает широкого признания.

Фотографы и дизайнеры, работавшие над проектом, подчеркнули изысканную и необычную привлекательность каждого из животных, уделив внимание мельчайшим деталям их окраса, текстуры кожи и движений.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБПНовости
Жители Петербурга получили выгоду в 4,5 млн рублей при покупке и пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей. О такой сумме сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт. Это стало возможно благодаря предложению СБП. До конца года действует акция: при покупке или пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) на...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее