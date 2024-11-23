«Давно рожать пора»: Протоиерей Ткачев призвал к раннему трудовому обучению детей

Протоиерей Андрей Ткачев выступил с резкой критикой западных моделей воспитания, заявив, что они ведут к запоздалому взрослению детей и разрушению семейных ценностей.

В интервью, которое стало темой обсуждения в Telegram-канале «Кровавая барыня», священнослужитель выразил мнение, что современное понимание детства, пришедшее из Европы, приводит к тому, что дети становятся «домашними богами», а родители забывают о духовных ценностях. Ткачев подчеркнул, что затянувшееся детство мешает детям в дальнейшем создавать семьи. Он считает, что мальчики, воспитанные по западным стандартам, рано сталкиваются с порнографией, что негативно сказывается на их взрослении и готовности к семейной жизни. Чтобы избежать этого, священнослужитель предложил начинать трудовое воспитание с 7-8 лет, считая, что это поможет детям стать полноценными взрослыми.

По мнению Ткачева, излишняя опека над девочками, превращая их в «принцесс», также приводит к позднему вступлению в брак. Он убежден, что девушки, которым «давно рожать пора», не спешат выходить замуж, ожидая идеализированного «принца».