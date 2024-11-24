Визовый центр Италии в Петербурге сократил срок подачи документов на визу до 15 дней

Визовый центр Италии в Петербурге объявил об изменении сроков подачи документов на визу для россиян. С 24 ноября 2024 года граждане России смогут подавать заявление на получение визы не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты поездки.

Ранее, в связи с высокой загруженностью и увеличившимся потоком заявителей, срок подачи документов в визовый центр мог достигать 60 дней до поездки. В то же время, максимальный срок подачи по-прежнему составляет шесть месяцев до предполагаемой даты выезда. Однако, теперь заявки, поданные с датой поездки менее чем через 15 дней, приниматься не будут.

Кроме того, визовый центр уточнил ряд новых требований для подачи документов. Среди обязательных документов: шенгенская виза, действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее 90 дней после окончания поездки, а также медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.