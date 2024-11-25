В Финляндии стартовали курсы выживания для женщин на фоне угрозы военного конфликта с Россией

В Финляндии в последние недели наблюдается рост интереса к курсам, которые обучают женщин основам выживания в условиях возможного военного конфликта. В рамках этих тренингов 75 участниц осваивают практические навыки, которые могут оказаться необходимыми в экстренных ситуациях, таких как военные действия или природные катастрофы.

Как сообщает британское издание The Guardian, обучение проходит в формате интенсивных курсов, на которых женщины изучают важнейшие аспекты выживания в условиях дикой природы и кризисных ситуаций. В течение нескольких дней они учатся разжигать и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе, оказывать первую медицинскую помощь, а также строить временные укрытия и санитарные сооружения.

Несмотря на наличие курсов, посвящённых обучению обращению с оружием, большинство женщин предпочли сосредоточиться на практических, немилитаристских навыках.