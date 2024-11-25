В России 81% компаний испытывают кадровый голод

В России наблюдается заметное увеличение числа вакансий на рынке труда, особенно в гостинично-ресторанном бизнесе, строительной отрасли и ритейле. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году дефицит кадров в этих секторах продолжит усиливаться, а зарплаты будут расти более быстрыми темпами, чем инфляция.

По данным исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, с 2022 года количество вакансий в России увеличилось в 1,7 раза. В 2023 году число предложений о работе на 10% превысило показатели 2022 года, а за два года рынок труда страны стал значительно более конкурентным. Несмотря на увеличение числа вакансий, количество соискателей не покрывает кадровые потребности, что продолжает сохранять высокую потребность в персонале. Об этом сообщил Деловой квартал.

Особенно остро дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, а также в сферах услуг и информационных технологий. Проблемы с нехваткой сотрудников наиболее выражены в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и ритейле, где количество вакансий за два года увеличилось на 63%, 50% и 36% соответственно.

В гостинично-ресторанной отрасли вакантных позиций стало значительно больше, с ростом на 63% за последние два года. Строительные компании и ритейлеры также активно ищут сотрудников, увеличив предложения на 50% и 36% соответственно. В транспортной и логистической сфере рост вакансий составил 55%, а средние зарплаты, особенно для водителей большегрузных автомобилей, уже достигают 250 тыс. рублей, что стало новым стандартом для этой профессии.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году вакансий будет больше всего в сфере курьерских услуг, с возможным приростом на 10-15% за счет дальнейшего роста e-commerce и расширения онлайн-торговли в регионы. Кроме того, ожидается, что в промышленности дефицит квалифицированных кадров будет продолжать расти, а предприятия сосредоточат свои усилия на привлечении и удержании рабочих и инженеров.