Ветеран ВОВ Бранденбургская Мадонна умерла под Саратовом на 101-году жизни

В посёлке Звонарёвка под Саратовом, на 101-м году жизни ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская, известная всему миру как Бранденбургская Мадонна. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Об этом сообщил Форпост.

Мария Лиманская прославилась благодаря знаменитому снимку, сделанному в 1945 году военным корреспондентом Евгением Халдеем. На фотографии 21-летняя девушка в форме Советской армии стоит на фоне Бранденбургских ворот в Берлине и управляет движением машин за неделю до Дня Победы.

Судьба Марии Филипповны была наполнена подвигами и мужеством. В 18 лет она ушла на фронт, где начала с работы швеи, изготавливая одежду для солдат, а вскоре была назначена регулировщицей движения. В этой роли она направляла войска на переправе через Дон под Батайском. Лиманская принимала участие в боях Сталинградской битвы, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, а в 1945 году дошла до Берлина, где и была запечатлена на знаменитом снимке.