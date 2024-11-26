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Ветеран ВОВ Бранденбургская Мадонна умерла под Саратовом на 101-году жизни

В посёлке Звонарёвка под Саратовом, на 101-м году жизни ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская, известная всему миру как Бранденбургская Мадонна. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Об этом сообщил Форпост.

Ветеран ВОВ Бранденбургская Мадонна умерла под Саратовом на 101-году жизни
Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

Мария Лиманская прославилась благодаря знаменитому снимку, сделанному в 1945 году военным корреспондентом Евгением Халдеем. На фотографии 21-летняя девушка в форме Советской армии стоит на фоне Бранденбургских ворот в Берлине и управляет движением машин за неделю до Дня Победы.

Судьба Марии Филипповны была наполнена подвигами и мужеством. В 18 лет она ушла на фронт, где начала с работы швеи, изготавливая одежду для солдат, а вскоре была назначена регулировщицей движения. В этой роли она направляла войска на переправе через Дон под Батайском. Лиманская принимала участие в боях Сталинградской битвы, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, а в 1945 году дошла до Берлина, где и была запечатлена на знаменитом снимке.

 

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