В Петербурге пропал 14-летний подросток в зеленой куртке

В Петербурге пропал 14-летний подросток, о местонахождении которого нет никакой информации с 24 ноября 2024 года. В связи с этим полиция и волонтеры объявили о поисках мальчика, который может находиться в различных районах города.

Согласно сообщению поискового отряда «Лиза Алерт», подросток исчез при неизвестных обстоятельствах, и с момента его исчезновения прошло уже несколько дней. Родные и близкие мальчика обеспокоены его отсутствием и просят всех, кто мог бы обладать какой-либо информацией о его местоположении, немедленно сообщить об этом.

Волонтеры, а также представители правоохранительных органов продолжают активно работать над поисками. Всех, кто видел подростка или может предоставить информацию о его возможном местонахождении, просят связаться с Евгенией (Джонни) по телефону: 89602464560.