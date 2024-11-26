Как справиться с бессонницей: советы врача Старковой

Бессонница является одной из самых распространенных проблем в современном мире, и одной из ее главных причин, как правило, становится стресс. Стремительный ритм жизни, постоянные переживания и чрезмерная нагрузка на нервную систему зачастую приводят к тому, что человек не может полноценно отдохнуть ночью. Врач Ирина Старкова, специалист с 30-летним стажем работы, обладатель двух высших медицинских образований, а также опытный рефлексотерапевт и мастер цигун, делится эффективными методами борьбы с бессонницей, которые помогут восстановить гармонию тела и сна.

Одним из простых и действенных способов расслабления перед сном является воздействие на активные точки тела. Ирина Старкова рекомендует обратить внимание на так называемую «Точку блаженства», расположенную на внешнем сгибе запястья, с боку мизинца. Эту точку легко найти, она представляет собой небольшую ямку, в которой можно почувствовать легкую пульсацию. Для того чтобы снизить уровень стресса и подготовиться ко сну, необходимо аккуратно растереть эту точку до появления ощущения тепла.

Это воздействие помогает снять нервное напряжение и расслабиться. Еще одним простым, но действенным методом является использование чашки с горячим чаем. Во время питья можно «обнять» чашку руками, при этом сосредоточив внимание на области запястья, где находится «Точка блаженства». Прогревая эти точки, человек ощущает расслабление, что способствует быстрому засыпанию.