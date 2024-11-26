Священник Николай Савченко объяснил, когда можно пить вино в Рождественский пост

Рождественский пост, который в 2024 году начнется 28 ноября и продлится до 6 января, традиционно сопровождается строгими ограничениями на пищу и напитки, включая алкоголь. Однако, как пояснил священник храма Петра Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко, небольшое количество вина все же может быть допустимо в этот период, если подходить к этому с умом.

По словам отца Николая, вино можно пить умеренно, но важно помнить, что пост — это время духовного очищения, и злоупотребление алкоголем в этот период противоречит его сути. «Бокал вина может быть редким исключением, но не стоит превращать это в привычку», — отметил священник. Он подчеркнул, что главная цель поста — не только воздержание от пищи, но и духовное сосредоточение, поэтому каждый верующий должен стремиться к мере и самоконтролю.

Кроме того, священник обратил внимание, что в дни великих церковных праздников, таких как Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и день памяти святого Николая Чудотворца 19 декабря, возможны послабления в рационе, например, разрешается употребление рыбы. Однако Новый год, который приходится на Рождественский пост, остается светским праздником, и церковные каноны не предполагают послаблений.