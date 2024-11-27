Религиовед Стенько объяснил, как правильно питаться в Рождественский пост

Последний многодневный пост в 2024 году, Рождественский пост, начинается у православных христиан 28 ноября. О том, какие правила в питании необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред здоровью, рассказал Gazeta.SPb религиовед, преподаватель РУДН им. Патриса Лумумбы Александр Стенько.

Как Русская православная церковь (РПЦ), так и другие христианские конфессии чтут Рождественский пост, характеризуя его как время для покаяния и подготовки к празднику Рождества Христова. Однако важно помнить, что соблюдение поста не должно вредить здоровью, а правильное питание в этот период, в церковной традиции, имеет значение не только для тела, сколько для души.

Пост продолжается 40 дней, начиная с 28 ноября и заканчивая 7 января. Его главная цель — духовное очищение через участие в таинствах Исповеди и Причащения, борьбу со своими страстями, отказ от греховных привычек и стремление к добру.

«В этот период РПЦ предписывает верующим воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц. Однако не забывайте, что Рождественский пост менее строгий по сравнению с Великим, поэтому употребление рыбы разрешено», — уточнил Стенько.

Чтобы рацион оставался сбалансированным, стоит включать разнообразные продукты, предотвращающие дефицит витаминов и минералов. Например, овощи можно готовить в разных вариациях: на пару, запекать, тушить или добавлять в салаты. Фрукты лучше употреблять свежими, но они также подойдут для приготовления компотов или варенья.

Источником белка могут послужить бобовые и зерновые культуры, их сочетание обеспечит организм всеми необходимыми аминокислотами. Для улучшения вкуса блюд используйте специи, а также не забывайте пить достаточное количество жидкости — чай и компоты подойдут идеально.