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Религиовед Стенько объяснил, как правильно питаться в Рождественский пост

Последний многодневный пост в 2024 году, Рождественский пост, начинается у православных христиан 28 ноября. О том, какие правила в питании необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред здоровью, рассказал Gazeta.SPb религиовед, преподаватель РУДН им. Патриса Лумумбы Александр Стенько.

Религиовед Стенько объяснил, как правильно питаться в Рождественский пост
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Как Русская православная церковь (РПЦ), так и другие христианские конфессии чтут Рождественский пост, характеризуя его как время для покаяния и подготовки к празднику Рождества Христова. Однако важно помнить, что соблюдение поста не должно вредить здоровью, а правильное питание в этот период, в церковной традиции, имеет значение не только для тела, сколько для души.

Пост продолжается 40 дней, начиная с 28 ноября и заканчивая 7 января. Его главная цель — духовное очищение через участие в таинствах Исповеди и Причащения, борьбу со своими страстями, отказ от греховных привычек и стремление к добру.

Религиовед Стенько объяснил, как правильно питаться в Рождественский пост
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

«В этот период РПЦ предписывает верующим воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц. Однако не забывайте, что Рождественский пост менее строгий по сравнению с Великим, поэтому употребление рыбы разрешено», — уточнил Стенько.

Чтобы рацион оставался сбалансированным, стоит включать разнообразные продукты, предотвращающие дефицит витаминов и минералов. Например, овощи можно готовить в разных вариациях: на пару, запекать, тушить или добавлять в салаты. Фрукты лучше употреблять свежими, но они также подойдут для приготовления компотов или варенья.

Религиовед Стенько объяснил, как правильно питаться в Рождественский пост
Фото: baltphoto/Павел Долганов

Источником белка могут послужить бобовые и зерновые культуры, их сочетание обеспечит организм всеми необходимыми аминокислотами. Для улучшения вкуса блюд используйте специи, а также не забывайте пить достаточное количество жидкости — чай и компоты подойдут идеально.

«Если вы чувствуете усталость или недомогание, возможно, стоит пересмотреть меню или добавить недостающие продукты. И это не найдет порицания со стороны Церкви, для которой пост — это не только забота о теле, но и возможность для духовного очищения. Правильно организованное питание с достаточным содержанием витаминов поможет пройти этот путь без ущерба для здоровья и с соблюдением православных правил и традиций. Главное, о чем следует помнить верующим — что эти дни должны стать временем духовного роста и осмысленной подготовки к светлому празднику Рождества Христова», — подчеркнул религиовед.

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