Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиков

Соответствующий рейтинг представили на днях Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал.

Его цель — выделить строительные компании, которые возводят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой.

Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году.

Лидерами были названы: «Самолёт», «ПИК» и «Гранель». ГК «Главстрой Регионы» заняла четвёртое место.

Напомним, по итогам прошлого года в Петербурге девелопер ввел в эксплуатацию 6 социальных объектов: два детских сада, две школы и две поликлиники в Выборгском и Приморском районах города.

В Московской области в начале 2024 года «Главстрой Регионы» завершила строительство образовательного кластера в ЖК «Столичный». В его состав вошли три школы и шесть детских садов, рассчитанные на более чем три тысячи ребят.

Также в комплексе была построена поликлиника на 670 посещений в смену, дополненная подстанцией скорой помощи на три поста.