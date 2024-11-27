Необычные имена для сыновей петербуржца оказались мифом

На протяжении последнего дня российские СМИ активно обсуждали историю о мужчине из Петербурга, который якобы дал своим четырём сыновьям имена, заимствованные у персонажей культовой франшизы «Черепашки-ниндзя»: Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Однако вскоре в пресс-службе ЗАГСа города прояснили ситуацию, опровергнув эту информацию.

Как сообщила пресс-служба ЗАГС Петербурга, с 2016 года в регионе не было зарегистрировано ни одного случая рождения детей с именами, идентичными героям знаменитого мультсериала и комиксов. В ответ на домогательства прессы, специалисты заверили, что вся информация о необычных именах является ложной.

Эти новости привлекли внимание не только к имени четырёх сыновей, но и к последним тенденциям в именовании детей в Петербурге. Ранее в этом году в СМИ появились сообщения о самых необычных именах, присвоенных новорождённым в городе. Среди них, например, выделяются мальчики, получившие имена Гектор и Сократ, а также девочка по имени Апрель, что подтверждает стремление некоторых родителей выбирать для своих детей оригинальные и нестандартные имена.