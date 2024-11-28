На XXVI Всемирном русском народном соборе назвали одно условие для счастливого будущего Русского мира

В Москве в Храме Христа Спасителя состоялся XXVI Всемирный русский народный собор, который собрал представителей духовенства, органов власти, политиков, общественных деятелей и культурных экспертов. Основной темой встречи стали вызовы, с которыми сталкивается Русский мир, а также способы сохранения и укрепления духовного и культурного наследия России, государственной идентичности и веры.

Собор, организованный под руководством Святейшего Патриарха Кирилла, стал площадкой для глубоких размышлений о том, как противостоять внешним угрозам и внутренней пассивности. Патриарх Кирилл подчеркнул важность сохранения духовного суверенитета и традиционных ценностей, которые веками служат опорой для России.

«Коллективный Запад не готов признать за российской цивилизацией право на самобытность и самостоятельность», — отметил патриарх.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также выступил на пленарной сессии.

«В Петербурге сосредоточено уникальное количество памятников культурного наследия. Город по праву является хранителем истории нашей Родины. Однако наше наследие — это не только память о прошлом, но и мощный ресурс, способствующий развитию экономики, культуры и общества», — отметил Беглов.

Как отметил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, главный вызов для Русского мира — это борьба с инертностью народа, которая служит источником множества проблем, как внешних, так и внутренних.

«Важно быть неравнодушными, вовлеченными, следить за тем, какие идеи пропагандируется. От этого во многом зависит воспитание молодого поколения: чем больше правильного и полезного контента будет им доступно, тем более цельными, развитыми, гармоничными людьми они вырастут», — отметил Бельский, подчеркивая роль каждого в воспитании будущих поколений.

Особое внимание также уделили вопросам защиты молодежи от негативных влияний и вредной информации. В частности, Петербург активно внедряет инновационные методы социальной рекламы, направленной на защиту детей. Ранее в городе были утверждены городские гранты, которые помогут бороться с деструктивной пропагандой и оградить подрастающее поколение от пагубных идей.

Кроме того, важным шагом в укреплении связи с будущим стало предложение депутатов поощрять студентов средних профессиональных образовательных учреждений за успехи в учебе. Внесённый в Законодательное собрание на рассмотрение проект предполагает введение медалей для отличников средних специальных учебных заведений, что позволит признать усилия молодых людей, стремящихся к получению реальных профессиональных навыков.

Ситуация в области среднего профессионального образования в стране оптимистичная: в 2023 году более 1,1 миллиона человек поступили в средние специальные учебные заведения. Этот тренд позитивен, но, как отметили участники Собора, важнейшим является не просто количество студентов, а качество образования и стремление к настоящим знаниям.

В заключение участники Собора единодушно пришли к выводу, что будущее России зависит от того, насколько активно каждый из нас будет вовлечен в сохранение и развитие духовно-нравственного наследия, а также в поддержку отечественной культуры и образования.