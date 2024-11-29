Петербуржцев порадует погода в выходные дни

На предстоящие выходные в Петербурге сохраняется аномально тёплая и облачная погода, с кратковременными дождями и сильным ветром. Виной этому — атмосферный вихрь, который продолжит влиять на регион, выходя в акваторию Норвежского моря и создавая циклоническую активность. По прогнозам специалистов, такие погодные условия продлятся как минимум до конца недели.

Прогноз на пятницу, 29 ноября: В Петербурге облачно, местами возможен небольшой дождь. Днём температура воздуха будет в пределах +3…+5 °С, с юго-западным ветром 4–9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 766 мм рт. ст., что выше нормы, а его изменения будут незначительными.

В субботу, 30 ноября, ситуация останется похожей: также облачно и дожди, но уже с небольшим усилением ветра. Ночью температура будет варьироваться от +2 до +4 °С, днём поднимется до +4…+6 °С. Юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с, с порывами. Атмосферное давление немного снизится, составив 762 мм рт. ст., но всё ещё останется выше нормы.

В воскресенье, 1 декабря, в городе вновь ожидается облачная погода с дождями. Ночью температура будет колебаться в пределах +4…+6 °С, днём — +5…+7 °С. Ветер останется юго-западным, но порывы станут сильнее, достигая 15 м/с. Атмосферное давление не изменится, составив 762 мм рт. ст.

По прогнозам, в понедельник, 2 декабря, Петербург встретит холодный атмосферный фронт. Он принесёт кратковременные дожди, которые, как ожидается, пройдут в ночные часы. Температура воздуха начнёт снижаться — ночью ещё будет +4…+6 °С, но к вечеру столбик термометра опустится до +1…+3 °С.