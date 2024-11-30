Теплый атмосферный фронт принесет дожди в Петербург 30 ноября

Петербург окажется под воздействием теплого атмосферного фронта 30 ноября, который формируется в связи с циклональной активностью над акваторией Норвежского моря. Этот фронт, двигаясь с северо-запада, будет постепенно увеличивать облачность в городе, а во второй половине дня местами начнутся небольшие дожди.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале, в Петербурге температура воздуха в течение дня составит от +3 до +5 градусов, в то время как в Ленинградской области термометры покажут 0…+5°. Ветер в этот день будет юго-западным, с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в городе будет снижаться и составит 764 миллиметра ртутного столба, что при этом останется выше обычной нормы.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 1 декабря, также не исключены кратковременные дожди, а температура в Санкт-Петербурге немного повысится, колебляясь от +5 до +7 градусов.