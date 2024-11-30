В Петербурге 1 декабря ожидается ухудшение погодных условий из-за сильного ветра

Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в городе 1 декабря 2024 года.

Согласно прогнозу ФГБУ Северо-Западное УГМС, в этот день в Петербурге возможны сильные порывы ветра, достигающие 15 метров в секунду.

Специалисты МЧС призывают жителей города быть внимательными и осторожными, особенно в прибрежных районах и на открытых пространствах, где сильный ветер может создать опасность для безопасности. Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать возможные риски, связанные с ухудшением погоды.