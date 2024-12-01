В Петербурге обсудили вопросы безопасности пользователей в Сети

В Петербурге круглый стол на тему «Безопасность в интернете: современные вызовы и технологии защиты пользователей» провели в пресс-центре ТАСС.

Круглый стол объединил представителей бизнеса, государственных структур, а также общественных и финансовых организаций. Хакерские атаки, фишинг, утечки данных — все это представляет опасность как для частных пользователей, так и для бизнеса. Участники круглого стола обсудили, как эти угрозы могут повлиять на жизнь пользователей и как им противостоять.

В этом направлении ведется совместная работа государства и бизнеса. О защите пользователей от киберугроз рассказала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

«Ежегодно платформа инвестирует 5 млрд рублей на развитие этого направления путём внедрения новых просветительских и технологических программ. Более 500 сотрудников Авито обеспечивают безопасность пользователей», — пояснила директор по доверию и безопасности Авито.

Специалисты по киберзащите анализируют деятельность продавцов и разрабатывают рекомендации по повышению защиты профилей.

Проверка подлинности профиля является одним из факторов, влияющих на доверие пользователей. Платформа имеет функции верификации через паспорт, права, Госуслуги, банковские ID и реквизиты счета.

«Внутренний опрос показал, что более 90% пользователей платформы отдают предпочтение предложениям от верифицированных продавцов», — отметила директор по доверию и безопасности Авито.

Еще одним аспектом является рейтинг продавца. На платформе Авито средний рейтинг пользователей составляет 4,83. Показатель формируется на основе отзывов.

Еще одно направление работы Авито — образовательные проекты, направленные на повышение цифровой грамотности.

По итогам «Цифрового диктанта» Санкт-Петербург вошел в топ-10 городов с высокой грамотностью, а Северо-Западный федеральный округ занял первое место среди всех округов России.

Председатель комитета цифрового развития региона Андрей Сытник поделился наблюдениями по теме цифровизации государственных услуг. Он отметил, онлайн-сервисы продолжают набирать обороты. Более 1,5 миллиона из 2 миллионов жителей области имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг.

«Сегодня более 68% ленинградцев активно получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде», — сообщил Андрей Сытник.

Начальник отдела информационной безопасности Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Кобзарь рассказал о ситуации в банковском секторе. Он отметил, что в первом полугодии 2024 года количество предотвращенных кибератак на финансовые учреждения увеличилось с 9 миллионов до 30 миллионов.

«Банкам удалось защитить от кражи 4,3 триллиона рублей. На ситуацию должен повлиять новый закон, направленный на борьбу с кибератаками. Он вступил в силу этим летом и вводит двухдневный «период охлаждения» для подозрительных денежных переводов», — пояснил Андрей Кобзарь.

Заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук отметила, что крупные компании, такие как Авито, активно участвуют в образовательных проектах.

«С 2022 года в рамках проекта «Цифровой ликбез» 3,7 миллиона школьников узнали о различных угрозах в интернете и о том, как эффективно использовать цифровые инструменты», — подчеркнула Ольга Франчук.

Участники круглого стола пришли к выводу о том, что обеспечение безопасности пользователей и повышение цифровой грамотности граждан — это задачи, которые требуют совместных усилий государства, бизнеса и образовательных учреждений. А также нужно внедрять усовершенствованные программы обеспечения безопасности пользователей.