Ленинградский зоопарк опубликовал загадочную лапу нового питомца

Ленинградский зоопарк продолжает интриговать своих посетителей. 1 декабря на официальной странице в социальных сетях было опубликовано фото лапы таинственного животного, которое совсем скоро представят широкой аудитории. Однако пока специалисты зоопарка тщательно скрывают личность нового питомца, предоставляя только фрагментарные подсказки.

Ранее зрителям были показаны другие детали загадочного зверя — коричневая шерсть, рацион, состоящий из хурмы, моркови, бананов, салатов, яблок и орехов, а теперь — лапа с длинными когтями. В описании к фото сотрудник зоопарка с юмором отметил, что маникюр на лапке может вызвать зависть у любой девушки, предпочитающей длинные ногти.

В комментариях к посту разгорелась настоящая дискуссия. Одни посетители предполагают, что это лапка суриката, другие предлагают, что в зоопарке появился новый кенгуру. Некоторые уверены, что это загадочный пака — маленький грызун, внешне напоминающий капибару, который мог бы стать интересным дополнением к коллекции зверинца.