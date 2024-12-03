Профильный комитет Госдумы одобрил более 30 поправок петербургских депутатов к законопроекту об МСУ

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил 31 поправку, подготовленную петербургскими депутатами Всеволодом Беликовым, Юрием Гладуновым и Денисом Четырбоком, к проекту Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщила пресс-служба петербургского парламента.

В числе предложенных поправок петербургского парламента значительное внимание уделено вопросам повышения прозрачности и ответственности муниципальных властей перед гражданами. В частности, поправки предполагают обязательство муниципальных органов публиковать на своих официальных ресурсах как можно больше информации, включая нормативно-правовые акты, решения советов, отчеты о публичных обсуждениях, отставки глав территорий, а также рассмотрение инициатив и проектов, предложенных жителями.

Как отметил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, в Петербурге хорошо знают, какие проблемы могут возникнуть, если муниципальные власти начинают забывать о своих обязанностях и действуют исключительно в личных интересах. Бельский напомнил, что опыт города показывает, как важно контролировать действия местных чиновников, чтобы избежать негативных последствий для жителей.

Одной из ключевых поправок является требование обязательного учета мнения граждан при преобразовании или изменении границ муниципальных образований, особенно в городах федерального значения. Эта поправка особенно важна для Петербурга, так как любые изменения в границах города должны учитывать интересы его жителей. В таких случаях правила должны быть установлены региональным законодательством, что, по мнению петербургских депутатов, обеспечит большую справедливость и прозрачность в процессе принятия решений.

В целом, поправки, предложенные петербургскими депутатами, помогут учесть особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения, таких как Петербург, и повысить эффективность участия муниципальных властей в системе городского хозяйства и региональной власти.

«Две трети наших предложений были поддержаны профильным комитетом Госдумы, что говорит о том, что петербургский парламент работает в правильном направлении», — отметил Бельский.

Отметим, что значительная часть депутатов петербургского парламента прошла «школу» реального и эффективного муниципального управления, что, вероятно, и объясняет высокий уровень профессионализма предложенных изменений.