Снежная погода ожидается в Петербурге на выходных

В Петербурге в субботу, 7 декабря, жителей ждет погода, которая будет довольно приятной для большинства. Несмотря на облачность и небольшой снег, особых трудностей с погодными условиями не возникнет. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в этот день ветер будет слабым, что сделает температурные колебания более комфортными.

Температура воздуха в городе опустится до -3 градусов, а в Ленинградской области столбик термометра может опуститься до -5. Такой холод, несмотря на свою интенсивность, не будет ощущаться как слишком суровый, поскольку сильных порывов ветра не ожидается. По словам Леуса, юго-восточный ветер вряд ли вызовет какие-либо неудобства, его скорость составит максимум 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день будет слегка выше нормы и составит 768 мм рт. ст. При этом давление меняться будет незначительно, что, по мнению экспертов, также повлияет на ощущение погоды.