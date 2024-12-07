  • 18+

  • Сегодня

    07.12.24, Сб

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.42 €106.3 ¥13.6

Снежная погода ожидается в Петербурге на выходных

В Петербурге в субботу, 7 декабря, жителей ждет погода, которая будет довольно приятной для большинства. Несмотря на облачность и небольшой снег, особых трудностей с погодными условиями не возникнет. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в этот день ветер будет слабым, что сделает температурные колебания более комфортными.

Снежная погода ожидается в Петербурге на выходных
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Температура воздуха в городе опустится до -3 градусов, а в Ленинградской области столбик термометра может опуститься до -5. Такой холод, несмотря на свою интенсивность, не будет ощущаться как слишком суровый, поскольку сильных порывов ветра не ожидается. По словам Леуса, юго-восточный ветер вряд ли вызовет какие-либо неудобства, его скорость составит максимум 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день будет слегка выше нормы и составит 768 мм рт. ст. При этом давление меняться будет незначительно, что, по мнению экспертов, также повлияет на ощущение погоды.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проект

Ultra City 3.0: в Приморском районе Петербурга реализуется ультрасовременный жилой проектНовости
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...
Подробнее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущее

Ирина Нельсон в Петербурге рассказала о творческом пути Reflex и планах на будущееКультура
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...
Подробнее