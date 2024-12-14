Предпочел бы вечеринку Пи Дидди: Киркоров набросился с обвинениями на Ивлееву

Звезда эстрады певец Филипп Киркоров заявил, что скорее оказался бы на вечеринке скандально известного рэпера Пи Дидди, чем пошел бы на вечеринку ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

Свое негативное отношение к телеведущей Киркоров выразил во время эфира подкаста «НеДудь». Нелестные высказывания в адрес Ивлеевой сорвались с уст Киркорова после того, как Никита Никитин спросил у певца, чью вечеринку он бы предпочел.

Во время ответа Киркоров не раз подчеркнул, что Анастасия Ивлеева – неблагодарный человек. По его словам, телеведущая не извинилась перед ним после скандала с «голой вечеринкой». Также артист подчеркнул, что новый виток их конфликта задали серьги Ивлеевой в форме крыс с провокационной подписью. Отсылка на них явно предназначалась Киркорову, а фото телеведущая опубликовала в своем блоге.