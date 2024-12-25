  • 18+

  • Сегодня

    25.12.24, Ср

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.87 €104.23 ¥13.66

Петербургский «Горэлектротранс» получил федеральное признание

Петербургское предприятие «Горэлектротранс» получило звание «Образец федерального уровня» за успехи во внедрении бережливых технологий. От этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Петербургский «Горэлектротранс» получил федеральное признание
Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Награждение состоялось на круглом столе, который организовал комитет по промышленной политике и другими организациями.  «Горэлектротранс»проверили по пяти направлениям, каждое из которых оценивалось по 30 критериям. 

С 2016 года предприятие активно развивает бережливое производство, что позволило сэкономить более 350 миллионов рублей. 

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что «Горэлектротранс» активно сотрудничает с малым и средним бизнесом в рамках программы «Производственная кооперация». 

Начиная с 2016 года, «Горэлектротранс» активно внедрял принципы бережливого производства, проводя обучение для своего персонала. В рамках программы «Развитие производственной системы», предприятию удалось сэкономить более 350 миллионов рублей и увеличить производительность труда на 2%. Как отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, «Горэлектротранс» поощряет инициативу сотрудников, и каждый год примерно 4% из них предлагают свои идеи по улучшению производства.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Десятая «Русская классика» стартовала в Туле

Десятая «Русская классика» стартовала в ТулеНовости
21 декабря на центральном стадионе «Арсенал» началась юбилейная, десятая «Русская классика». Для всех гостей были организованы зоны активности: бросковая зона, выступления артистов с живой музыкой, хоккей в валенках. На церемонии открытия выступила тульская участница шоу «Голос, уже не дети» Мария Панюкова под яркое огненное шоу и фейерверк. Гостей и участников...
Подробнее

Современное домостроение: новые тенденции и технологии

Современное домостроение: новые тенденции и технологииНовости
Рынок строительства жилья переживает серьезные изменения. Об этом рассказал Максим Жабин, директор по развитию ГК “Едино”. По его словам, многие технологии и стандарты строительства постепенно трансформируются, а минимальный набор опций в новом жилье становится все более внушительным. Те застройщики, которые не успеют адаптироваться к новым требованиям все более взыскательных покупателей,...
Подробнее