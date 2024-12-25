Петербургский «Горэлектротранс» получил федеральное признание

Петербургское предприятие «Горэлектротранс» получило звание «Образец федерального уровня» за успехи во внедрении бережливых технологий. От этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Награждение состоялось на круглом столе, который организовал комитет по промышленной политике и другими организациями. «Горэлектротранс»проверили по пяти направлениям, каждое из которых оценивалось по 30 критериям.

С 2016 года предприятие активно развивает бережливое производство, что позволило сэкономить более 350 миллионов рублей.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что «Горэлектротранс» активно сотрудничает с малым и средним бизнесом в рамках программы «Производственная кооперация».

Начиная с 2016 года, «Горэлектротранс» активно внедрял принципы бережливого производства, проводя обучение для своего персонала. В рамках программы «Развитие производственной системы», предприятию удалось сэкономить более 350 миллионов рублей и увеличить производительность труда на 2%. Как отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, «Горэлектротранс» поощряет инициативу сотрудников, и каждый год примерно 4% из них предлагают свои идеи по улучшению производства.