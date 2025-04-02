Молодой человек в Петербурге отдал мошенникам 7 млн рублей

Молодой человек в Санкт-Петербурге лишился 7 млн рублей после общения с мошенниками. Он перевел эти деньги аферистам с банковской карты своего отца.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратился отец пострадавшего, проживающий в одном из жилых домов на Якорной улице. Он рассказал правоохранителям о серии поступавших звонков с неизвестных номеров молодому человеку.

Люди представлялись сотрудниками различных ведомств, включая спецслужбы, и убедили мужчину перевести деньги с карты заявителя под предлогом обеспечения сохранности средств на неизвестный счет, что молодой и человек и сделал. В итоге сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Обращение пенсионера в правоохранительные органы послужило причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведутся следственные действия.