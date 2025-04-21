Суд Петербурга признал виновным убийцу женщины и ребенка в 2005 и 2006 годах

В Санкт-Петербурге завершилось расследование преступлений, совершенных Дмитрием Вороненко в 2005 и 2006 годах. Суд признал его виновным в убийстве 28-летней женщины и 12-летней девочки.

В ноябре 2005 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Вороненко убил женщину, задушив ее руками и колготками после ссоры во время прогулки в Полежаевском парке, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Тело он спрятал в канаве. В сентябре 2006 года он напал на 12-летнюю девочку возле Угольной гавани, задушил ее, а затем совершил изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера.

Уже отбывающий пожизненное заключение Вороненко в 2023 году признался в преступлениях. Следователи провели масштабную работу, включающую экспертизы, допросы свидетелей и опознания, подтвердившие его показания. Суд, признав Вороненко виновным по статье «Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Приговор вынесен с учетом предыдущего пожизненного срока.