Раритетная техника приняла участие в автопробеге «Бессмертного полка»

В Санкт-Петербурге состоялся необычный автопробег в рамках акции «Бессмертный полк». Колонна ретро-автомобилей проехала по центральным улицам города, продемонстрировав редкие экземпляры советской и зарубежной техники времен Великой Отечественной войны.

Маршрут пробега охватил значительную часть города, пройдя от площади Победы до Стрелки Васильевского острова, пишет ТАСС. Перед началом движения участники почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к монументу защитникам Ленинграда на площади Победы.

В автопробеге приняли участие около 15 автомобилей, включая легендарные ГАЗ-М1, ГАЗ-67, ГАЗ-69, американский джип «Виллис» (по ленд-лизу) и ЗИС-5. Колонну возглавлял ГАЗ-М1 с флагом «Бессмертного полка России». Мероприятие завершилось праздничным концертом на Стрелке Васильевского острова.

Организаторы отметили большой интерес горожан к этому необычному шествию памяти. Автопробег стал частью мероприятий, посвященных Дню Победы.