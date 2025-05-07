Свыше 90% перенаправленных в Петербург рейсов обслужил аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково принял на себя основную часть рейсов, перенаправленных в Санкт-Петербург, обслужив более чем 90% от их общего числа.

Сообщается об объединении некоторых рейсов и замене воздушных судов на более вместительные. В компании отметили, что часть рейсов будет выполнена после того, как экипажи отдохнут.

Представители пресс-службы «Воздушных ворот Северной Столицы» заверили, что очередей в терминалах аэропорта нет, и обстановка остается спокойной.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре также проинформировали о постепенном восстановлении авиасообщения по направлениям, где ранее были задержки. Мобильная приемная прокуратуры продолжает свою работу в аэропорту.

В пресс-службе ведомства сообщили, что пассажирам рейса в Египет, задержанного предварительно до 21:00, были предоставлены напитки, горячее питание и размещение в гостинице.