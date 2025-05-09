Интронизация нового Папы Римского состоится в воскресенье

В воскресение, 18 мая, состоится официальное восшествие на престол нового папы римского Льва XIV. В этот день пройдет церемония его торжественной интронизации.

Как сообщает «Инфо24», торжественная месса по случаю интронизации пройдет на площади Святого Петра. На церемонию традиционно съезжаются международные делегации, включающие высокопоставленных чиновников.

В субботу, 10 мая, Лев XIV проведет встречу с кардинальской коллегией, а уже 11-го обратится к верующим с традиционной проповедью Angelus. В начале предстоящей недели, 12 мая, понтифик встретится с журналистами, освещавшими выборы нового папы.

Экс-понтифик Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Его преемником стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, избранный 8 мая и принявший имя Лев XIV.