Сценарист Алексей Ляпичев возглавил редакционный цех «Ленфильма»

Кресло главного редактора «Ленфильма» в Санкт-Петербурге займет российский сценарист, режиссер и креативный продюсер Алексей Ляпичев. Сценарист и креативный продюсер, известный по работе над «Физруком» и КВН, возглавит редакционный цех киностудии.

На киностудии «Ленфильм» произошли кадровые изменения. Ключевую должность главного редактора займет Алексей Ляпичев. Об этом сообщили в Telegram-канале киностудии.

Отметим, что Алексей Ляпичев родился 18 ноября 1982 года в Южно-Сахалинске. Он принял участие в таких проектах, как «Физрук», «257 причин, чтобы жить» и «Контейнер». Кроме того, он работал автором и редактором в команде КВН.

В «Ленфильме» выразили уверенность, что его профессиональный опыт в редактуре и работе со сценариями принесет пользу студии. В компании также рассчитывают на долгосрочное сотрудничество и глобальный творческий эффект.