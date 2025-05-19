Человекоподобный робот будет приносить документы для подписания на ПМЮФ

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) МИРАЭ — Российский технологический университет представил свою инновационную разработку — человекоподобного робота. По сценарию мероприятия, он примет участие в церемонии подписания соглашения между университетом и Министерством юстиции РФ, подавая папки с документами.

Как рассказал начальник отдела международного сотрудничества и выставочной деятельности университета, робот активно используется в учебном процессе. Студенты разрабатывают для него программное обеспечение, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

Пока основная сфера применения робота — университет, но в перспективе его функционал может быть расширен для использования в других областях, включая делопроизводство и сервисные задачи.

Отметим, что ПМЮФ, где презентована разработка, является одной из ключевых площадок для обсуждения правовых инноваций и технологий в юридической сфере. Участие в форуме подчеркивает потенциал российских разработок в области робототехники и искусственного интеллекта.