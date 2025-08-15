Индекс промышленного производства Петербурга за полгода достиг 108 процента

Индекс промышленного производства (ИПП) Санкт-Петербурга в период с января по июнь 2025 года вырос и достиг 108%.

В 2025 году индекс промышленного производства Санкт-Петербурга составил 108 пунктов, что на 89,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что ИПП Петербурга в феврале 2025 года превысил среднероссийский показатель на 6,3 процентных пункта. По итогам 2024 года значение ИПП составило 110,9%, отметив положительную динамику развития.

Основным драйвером роста ИПП для Петербурга остается машиностроительный комплекс, формирующий около трети всего промышленного производства города. Большой вклад вносят высокотехнологичные отрасли, показывающие стабильное развитие.

Отметим, что по итогам 2024 года промышленные предприятия Санкт-Петербурга отгрузили продукции на сумму 5,6 триллиона рублей. Этот показатель на 30,9% превышает результаты 2023 года, демонстрируя устойчивую положительную динамику развития промышленного сектора экономики города.