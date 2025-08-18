С начала 2025 года приставы Ленобласти арестовали имущество на 1,8 млрд

За первые шесть месяцев 2025 года приставы Ленинградской области арестовали имущество должников на сумму 1,8 миллиарда рублей. Среди изъятых объектов находится нежилое здание стоимостью 71 миллион рублей.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленинградской области произвели 3040 арестов движимого и недвижимого имущества граждан и организаций, имеющих задолженности. Общая стоимость изъятого имущества составила 1,8 миллиарда рублей.

Законодательство предусматривает возможность для должников самостоятельно реализовать арестованное имущество, если его оценочная стоимость не превышает 30 тысяч рублей. С января по июнь приставы приняли 277 соответствующих заявлений. На самостоятельную продажу имущества должникам отводится 10 дней с момента получения уведомления об оценке, сообщает ivbg.ru.

Среди арестованных объектов находится нежилое здание в Выборгском районе. Объект является самым дорогим имуществом, изъятым приставами в текущем году. Его планируют реализовать на торгах за 71 миллион рублей.