Бастрыкин взял на контроль дело об избиении супружеской пары в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении супружеской пары в Санкт-Петербурге.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении на супружескую пару в Петербурге. Через информационный центр ведомства поступило обращение относительно противоправных действий, совершенных в июле текущего года.

В подъезде многоквартирного дома мужчина напал на супружескую пару после того, как они сделали ему замечание о соблюдении общественного порядка. В результате нападения женщина получила травму ноги и нуждалась в медицинской помощи.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава ведомства поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ Марине Парастаевой предоставить детальный доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий.

Исполнение поручения председателя Следственного комитета поставлено на специальный контроль в центральном аппарате ведомства.