Бастрыкин просит доложить ему о деле с избиением подростка в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба СК России, инцидент связан с избиением подростка, которое организовал молодой человек через социальные сети.

По данным следствия, злоумышленник не только угрожал расправой самому несовершеннолетнему, но и его близким родственникам. В результате нападения подростку потребовалась срочная госпитализация в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Исполняющей обязанности руководителя Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой поручено регулярно докладывать о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства будет осуществлять постоянный надзор за прогрессом в данном уголовном производстве.