Отношения в королевской семье могут измениться после возвращения принца Гарри

В Великобритании активно обсуждают возможные изменения в отношениях между принцем Гарри и королем Чарльзом.

По данным издания Mirror, после полутора лет разногласий ожидается личная встреча монарха с его младшим сыном. Это событие может оказать существенное влияние на будущее королевской семьи.

Инициатива встречи исходит от обеих сторон — Гарри стремится продемонстрировать связь с семьей, несмотря на переезд в США, а Чарльз видит возможность наладить контакт во время борьбы с тяжелым заболеванием. Однако эксперты сомневаются в возможности полного примирения, особенно учитывая позицию принца Уильяма, который не склонен прощать публичные высказывания младшего брата.

Напомним, Меган Маркл не планирует участвовать в переговорах, сосредоточившись на собственных проектах. Дети пары также не будут присутствовать на встрече. Наследник престола Уильям, по мнению наблюдателей, вряд ли изменит свое отношение к Гарри, поскольку тяжело переживает предательство и не забывает прошлых обид.